Frauenfeld: Autofahrer prallt in Hauswand – Fahrzeug und Haus beschädigt

Am Montag gegen 17 Uhr fuhr ein Autofahrer (35) in Frauenfeld TG auf der Rheinstrasse in Richtung Schaffhauserstrasse, wo er nach bisherigen Erkenntnissen der Kantonspolizei Thurgau im Kreisel die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Daraufhin prallte der 35-Jährige in eine Signaltafel und danach in eine Hauswand, wie die Kantonspolizei Thurgau am Dienstag in einer Mitteilung schreibt. Der Mann wurde mit leichten Verletzungen durch den Rettungsdienst ins Spital gebracht. Der Sachschaden beträgt einige Zehntausend Franken.