Frauenfeld: Das musst du erfüllen, um E-Scooter fahren zu dürfen

Darum gehts Ein 14-Jähriger ist mit dem E-Trotti verunfallt. Dabei hat die Polizei festgestellt, dass er ohne Führerausweis unterwegs war.

Die Polizei erklärt in einer Mitteilung, welche Voraussetzungen für das Führen von E-Trottis erfüllt sein müssen.

Eine Jugendanwältin informiert über mögliche Strafausmasse.

Am Montagabend ist ein 14-Jähriger in Frauenfeld TG mit einem E-Scooter verunfallt. Der Jugendliche war kurz nach 18 Uhr mit einem E-Scooter auf der Bahnhofstrasse in Richtung Bahnhof unterwegs. Als er auf das Trottoir fahren wollte, blieb er aus noch unbekannten Gründen mit dem Vorderrad am Bordstein hängen und stürzte. Dabei wurde er leicht verletzt und musste durch den Rettungsdienst ins Spital gebracht werden, wie die Kantonspolizei Thurgau in einer Mitteilung schreibt.

Es stellte sich heraus, dass der 14-Jährige ohne gültigen Führerausweis gefahren war, was in diesem Fall unzulässig gewesen ist. «Wir haben den Fall an die Jugendstaatsanwaltschaft weitergeleitet», sagt Deborah Dudle, Sprecherin der Kantonspolizei Thurgau, auf Anfrage von 20 Minuten.

Voraussetzungen für das Fahren eines E-Scooters

Was vielen nicht geläufig ist, ist, dass E-Scooter als sogenannte Leicht-Motorfahrräder eingestuft werden. Wer einen E-Roller fahren will, muss dementsprechend mindestens 14 Jahre alt sein. Jugendliche im Alter von 14 bis 16 Jahren müssen ausserdem im Besitz eines «Töffli»-Ausweises sein, was einem Führerausweis der Kategorien G oder M entspricht. Ab 16 Jahren braucht es keinen Fahrausweis mehr.

Diese Strafen können bei Zuwiderhandlung drohen

Bei Jugendlichen, die wie in diesem Fall gesetzeswidrig mit einem Leicht-Motorfahrrad unterwegs sind, entscheidet die Jugendstaatsanwaltschaft über das Strafausmass. «Das Jugendstrafrecht ist immer einzelfallbezogen», sagt Antonia Lampart, stellvertretende leitende Jugendanwältin, auf Anfrage von 20 Minuten. Dabei werden verschiedene Umstände miteinbezogen, wie beispielsweise die Situation des Jugendlichen oder ob er ein «Ersttäter» ist.

«Je nach Fall können beispielsweise Verweise oder persönliche Leistungen verordnet werden. Jugendlichen ab 15 Jahren können wir auch eine Geldbusse verhängen», zählt Lampart einige der Möglichkeiten auf. Die Jugendanwältin betont aber nochmals, dass jeder Fall individuell beurteilt werde.

