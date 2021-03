Openair Frauenfeld (7. – 10. Juli)

«Im Moment haben wir noch nichts beschlossen. Wir warten noch immer auf eine Ansage des Bundesrats», erklärt Openair-Frauenfeld-Chef Joachim Bodmer gegenüber 20 Minuten und kündet an: «Aber auch wir werden in Kürze entscheiden.» Dass der Bundesrat hinsichtlich Festivals keine Entscheidungen trifft, erschwere die Planung jedoch massiv. Immerhin soll der Event schon im Juli stattfinden.

«Der Dachverband der Schweizer Veranstalter fragt nun schon seit Monaten, unter welchen Bedingungen Grossanlässe stattfinden können – und wartet noch immer auf eine Antwort», so Bodmer. Er hofft, dass diese in den nächsten Tagen kommt. So könne endlich entschieden werden, was für das Ostschweizer Openair möglich ist. «Das hätte der Bundesrat schon lange machen können – aber er hat offensichtlich keine Zeit für unsere Probleme», kritisiert er.