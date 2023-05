Streetart Festival: Frauenfeld kriegt Farbe

Über 60 Künstlerinnen und Künstler sind am Streetart Festival in Frauenfeld TG aktiv.

Die Stadt Frauenfeld wird seit über zwei Wochen mit Malereien an verschiedenen Häusern überhäuft. Mal sind es Katzen, mal Vögel, manchmal aber auch Blumen oder einfach nur Muster. Es handelt sich dabei um das «Streetart Festival». Verschiedene Künstlerinnen und Künstler zeigen ihr Können an den Wänden ausgewählter Gebäude.

Vom 2. bis 4. Juni findet die Eröffnungsfeier des Streetart Festivals statt. An diesen Tagen kann man live dabei zusehen, wie die Kunstwerke entstehen, selbst an Workshops kreativ werden oder einfach die Strassenmusik geniessen. Die Kunstwerke der über 60 Künstlerinnen und Künstler bleiben anschliessend bis zum 30. September stehen, bevor sie wieder entfernt werden.

Andere sind begeistert von den neuen Kunstwerken in der Stadt. «Farbe, Vielfalt, spielerische Kreativität - davon können wir in Frauenfeld nicht genug haben», schreibt jemand. Andere freuen sich einfach über die neuen Farben. «Endlich mal was in buntem und modernem Design», schreibt eine andere Person.