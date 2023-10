Erlen TG: «Es war schön zu sehen, wie er strahlt»

So auch Pascal (16), der an einer Stoffwechselerkrankung leidet.

Pascal ist 16 Jahre alt und leidet am Leigh-Syndrom – einer seltenen Stoffwechselkrankheit , die den Thurgauer kognitiv und körperlich beeinträchtigt. Nur etwa 15 solcher Fälle sind in der Schweiz bekannt. «Die Krankheit wirkt sich unter anderem auf seine Motorik, Sprache und Gelenke aus», sagt seine Mutter, Astrid Bertschi, gegenüber 20 Minuten.

Blaulicht, Zelle und Uniform

Ermöglicht hat dies die Stiftung Kinderhilfe Sternschnuppe . Eine Organisation, welche seit 1993 über 3600 Herzenswünsche von Kindern mit Krankheiten oder Beeinträchtigungen erfüllt hat. «Pascal ist ein riesiger Polizei-Fan. Als wir ihm gesagt haben, dass ihn gleich ein Polizeiauto abholt, hat er sich extrem gefreut», so Bertschi. Voller Begeisterung, und passend in seiner Polizeiuniform gekleidet, habe er die Polizisten der Kantonspolizei Thurgau begrüsst.

In der Folge durfte Pascal eine Runde mit dem Streifenwagen drehen. Besonders gefreut habe er sich darüber, dass er sogar das Blaulicht einschalten durfte. «Danach haben ihm die Polizisten den Polizeiposten gezeigt, wo er sich unter anderem eine Zelle anschauen und einen Test-Notruf tätigen durfte», erzählt die Mutter. Sie habe ihr Kind regelrecht strahlen gesehen. «Das war für mich als Mutter wundervoll – der ganzen Familie wird der Tag für immer in Erinnerung bleiben. Vielen Dank an die Polizei und an die Stiftung.»