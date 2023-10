Frauenfeld TG: Dies ist kein Parkplatz – Autofahrerin landet in Gartenwirtschaft

Am Freitagabend gegen 19.30 Uhr verlor eine 84-jährige Autofahrerin in Frauenfeld die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Nach ersten Erkenntnissen der Kantonspolizei Thurgau fuhr die Frau bei einem Parkiermanöver an der Zücherstrasse vorwärts und kam erst in der Gartenwirtschaft eines Restaurants zum Stillstand.