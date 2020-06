Humoristisches Video

Frauenfelder Gewerbeverein leitet Einkaufstouristen um

Seit Montag dürfen Einkaufstouristen die Grenze zu Deutschland wieder passieren. Der Frauenfelder Gewerbeverein will das nicht einfach so hinnehmen. Entstanden ist ein Video mit fiktiven Schildern auf der Autobahn.

Wegen der Coronakrise war Einkaufstourismus nach Deutschland bis am Montag verboten. Jetzt ist er wieder erlaubt. Der Gewerbeverein der Region Frauenfeld will aber die Schweizer vor der Landesgrenze nach Frauenfeld locken. Dies tut er in einem Video, in dem fiktive Schilder auf der Autobahn aufgestellt sind. Darauf steht etwa «Konstanz hat geschlossen», «jetzt rechts abbiegen, sparen Sie sich das Benzin» oder «shoppen Sie heute in Frauenfeld».