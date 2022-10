FC Breitenrain: Frauenfussball statt SRF – Andy Egli führt Berner Kultclub zum Erfolg

12:1 im ersten Cupspiel, gefolgt von einem 11:0 und einem 9:0 zum Liga-Auftakt, zuletzt ein 10:0-Auswärtssieg – dem neugegründeten Frauen-Team des FC Breitenrain ist der Start in die neue Saison in der 4. Liga mehr als nur geglückt. Einen nicht unwesentlichen Anteil am Erfolg der Amateurkickerinnnen hat ein Mann, der in der Schweizer Fussball-Szene bestens bekannt ist. Die Rede ist vom 77-fachen Nati-Spieler, Ex-Bundesliga-Coach und langjährigen TV-Experten Andy Egli.