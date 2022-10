Eine Bande von Räuberinnen in «Green Goblin»-Anzügen hat in der New Yorker U-Bahn zwei junge Frauen brutal attackiert. Nun konnte die Polizei vier von ihnen identifizieren.

New York : Frauengang in grünen Anzügen überfällt zwei 19-jährige Frauen in der U-Bahn

Ein Augenzeugenvideo zeigt, wie die Frauengang zuschlägt. Twitter/Ground News

Darum gehts Zwei 19-Jährige wurden am Wochenende in einer U-Bahn Unterführung in New York City ausgeraubt.

Die Räuberinnen trugen, angelehnt an die «Marvel»-Superschurken, «Green Goblin»-Kostüme.

Vier der Verdächtigen konnten nun festgenommen werden.

Weitere Mitglieder müssen noch identifiziert werden.

Vergangenen Sonntag hat eine Räuberinnen-Bande zwei Frauen in der U-Bahn in Manhattan ausgeraubt. Die Gang trug, angelehnt an die «Marvel»-Superschurken, «Green Goblin»-Kostüme. Am Freitag meldete die New Yorker Polizei, dass vier der mutmasslichen Täterinnen identifiziert werden konnten.

Es handelt sich bei den Verhafteten gemäss der «New York Post» um eine 34-Jährige und drei 26-Jährige. Alle gehörten zur Bande, die vor sechs Tagen gegen zwei Uhr morgens in der U-Bahn am Times Square zwei 19-jährige Frauen auf äusserst aggressive Art überfallen und geschlagen haben. Eine der Verdächtigen sei einmal vorbestraft, alle anderen der Festgenommenen seien bereits mehrfach vorbestraft. Der Chef der Kriminalpolizei teilte mit, dass die Attacke ursprünglich aus einem versehentlichen Zusammenstoss auf dem Bahnsteig zwischen den späteren Opfern und der Bande entstanden sei. Später verlagerte sich das Handgemenge in einen U-Bahn-Wagen.

Den beiden Opfern wurden ein Mobiltelefon und eine Handtasche geklaut, teilte die zuständige Polizeistelle gegenüber der «New York Post» mit. Nach dem Überfall waren die Verdächtigen zunächst geflohen.

1 / 3 Zwei 19-Jährige wurden am Sonntag (2. Oktober) in der U-Bahn-Unterführung des Times Square in New York City überfallen. imago images/ZUMA Wire Ein Video zeigt, wie aggressiv die Diebinnen vorgegangen sind. Twitter/Ground News Dem «New York Police Departement» ist es gelungen, vier der Täterinnen zu identifizieren. Mindestens zwei weitere Identifikationen sind noch ausstehend. Pixabay

«Das ist widerwärtig»

Die Mutter eines der Opfer sagte der «New York Post», ihre Tochter habe am Tag der Tat ihren Geburtstag gefeiert. «Sie sagte zu mir, sie sei von Ausserirdischen angegriffen worden und ich wusste nicht, wovon sie spricht», sagte die Mutter. Sie hoffe, dass die Täterinnen nun ihre gerechte Strafe bekommen werden, denn eine solche Tat sei «widerwärtig».

Sie übt auch Kritik gegenüber dem Justizsystem, das die Freilassung auf Kaution möglich macht, denn so werde «die Sicherheit der gesetzestreuen Bürger und Bürgerinnen» gefährdet. «Sehen Sie sich die Videos an, in denen diese beiden Mädchen von einer Bande erwachsener Frauen verprügelt werden. Stellen Sie sich vor, es wäre Ihre Tochter, Enkelin, Schwester, Mutter oder Freundin.»

Laut «New York Post» gibt es weiterhin Mitglieder der Bande, die noch nicht identifiziert werden konnten.