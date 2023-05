Billie Eilish wehrt sich nach Kritik an ihrer Weiblichkeit

1 / 10 Billie Eilishs Kleiderstil war am Anfang ihrer Karriere sehr jungenhaft und verhüllte meist vollständig ihren Körper. Instagram/billieeilish Für ihren Tomboy-Look wurde die Sängerin auch immer gefeiert. Instagram/billieeilish Doch mittlerweile hat sich dieser Stil verändert. So trägt die 21-Jährige gerne mal körperbetonte und weibliche Kleidung. Instagram/billieeilish

Darum gehts Zu Beginn ihrer Karriere zeigte sich Sängerin Billie Eilish gerne jungenhaft gekleidet.

Doch mittlerweile hat die 21-Jährige einen weiblichen Stil für sich entdeckt.

Doch dies geht Kritikern gegen den Strich und sie schiessen gegen die Musikerin. Dies lässt Billie aber nicht auf sich sitzen und holt auf Instagram zum Vergeltungsschlag aus.

Übergrosse Hoodies und breite Hosen, am besten in Schwarz oder dann komplett grell und schrill. So kannte man Billie Eilish zu Beginn ihrer Karriere. Unterdessen hat sich die Sängerin in Sachen Kleiderstil gewandelt. In jüngster Zeit zeigt sie sich weiblicher und figurbetonter gekleidet und zeigt auch gerne mal etwas Haut.

Während sie die einen für ihren neuen Stil feiern, hagelt es aus anderen Lagern harsche Kritik. So wird ihr auf Social Media vorgeworfen, sich «verkauft» zu haben, und dass sie «genau so sei, wie der Rest». Dies lässt die 21-Jährige aber nicht auf sich sitzen und reagiert erstmals in ihren Instagram-Storys auf die Hasstiraden um ihre Person. «Ich habe die ersten fünf Jahre meiner Karriere damit verbracht, von euch Idioten völlig niedergemacht zu werden, weil ich jungenhaft sei und mich auch so gekleidet habe. Entsprechend wurde mir ständig gesagt, ich wäre heisser, wenn ich mich wie eine Frau benehmen würde.»

Billie Eilish nennt Kritiker «verda**** Idi****»

Auf die Kritik zu ihrem Aussehen findet die Musikerin auch gleich klare Worte: «Ihr seid echte Idi****. Ich kann beides sein.» Ihre Ansage ergänzt sie mit einem deutlichen Appell: «Lasst Frauen existieren!» In einer weiteren Instagram-Story führte sie diesen Gedanken mit einem «Fun Fact» weiter aus: «Wusstet ihr, dass Frauen mehrere Facetten haben können? Verrückt, nicht wahr? Glaubt es oder glaubt es nicht, aber Frauen können an verschiedenen Bereichen interessiert sein.» Abschliessend betitelt die «Bad Guy»-Interpretin ihre Hater als «frauenhassende Idi****».

Wurdest du schon mal wegen deiner Kleidung kritisiert? Ja, das passiert mir ständig. Ist auch schon vorgekommen. Nein, ich wurde deshalb noch nie kritisiert. Mich interessiert die Meinung anderer nicht.

Fans ergreifen Partei für Billie

Nicht jeder sieht den Stilwandel von Billie als Problem. Auf Twitter ergreifen Fans entsprechend Partei für die Musikerin. «Ehrlich gesagt, mochte ich ihren früheren Stil. Es war sehr cool, ein Mädchen zu sehen, das wie ein Tomboy gekleidet ist. Sie zu beschuldigen, sich verkauft zu haben, nur weil sie sich nicht mehr so ​​kleidet, geht zu weit.» Ein weiterer User schreibt: «Es sollte auch erwähnt werden, dass der Grund, warum sie sich überhaupt ‹jungenhaft› kleidete, darin bestand, ihren Körper vor perversen Männern zu verbergen, weil sie noch minderjährig war.» Eine weitere Userin stimmt dem zu und ergänzt: «Ich erinnere mich an das erste Mal, als sie sich ohne Kapuzenpullover gezeigt hat. Die Kommentare waren so ekelhaft und erschreckend. Wir Frauen können nichts tun, ohne dass uns Menschen angreifen oder sexualisieren.»

Wirst du oder wird jemand, den du kennst, aufgrund der Geschlechtsidentität diskriminiert? Hier findest du Hilfe: Gleichstellungsbüros nach Region Plattform Lohngleichheit Gleichstellungsgesetz.ch, Datenbank der Fälle aus Deutschschweizer Kantonen Eidgenössisches Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann

Wirst du oder wird jemand, den du kennst, sexuell belästigt? Hier findest du Hilfe: Belästigt.ch, Onl ineberatung bei sexueller Belästigung am Arbeitsplatz Verzeichnis von Anlaufstellen Online Opferberatung Beratungsstellen der O pferhilfe Schweiz