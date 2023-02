Rumänien: Andrew Tate erhebt Einspruch gegen Haftverlängerung

Rumänien : Frauenhasser Andrew Tate erhebt Einspruch gegen Haftverlängerung

Am Mittwochmorgen traf Andrew Tate in Bukarest vor dem Gericht ein: Er legt zum zweiten Mal Berufung gegen seine Haftverlängerung ein.

Sollte das Gericht die erneute Berufung am Mittwoch ablehnen, bleibt er bis zum 27. Februar in Haft.

Der ehemalige Kickboxer und Influencer Andrew Tate (36) sitzt seit Ende Dezember 2022 in Rumänien in Haft.

Andrew Tate (36) erschien am Mittwoch in Handschellen vor einem Gericht in der rumänischen Hauptstadt Bukarest. Der umstrittene Influencer und ehemalige Profi-Kickboxer erhebt Einspruch gegen eine zweite 30-tägige Verlängerung seiner Haft.

Ihm und seinem zwei Jahre jüngeren Bruder Tristan werden Menschenhandel, Vergewaltigung und die Gründung einer kriminellen Vereinigung vorgeworfen. Auch zwei in den Fall involvierte rumänische Frauen sitzen in Haft.