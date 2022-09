Cold Case von 1993 : Frauenmörder nach 29 Jahren dank entsorgter Hotdog-Serviette verurteilt

Ein mysteriöser Mord an einer Prostituierten aus dem Jahr 1993 ist gelöst: Ermittler konnten den Mörder von Jeanie Childs dank gefundener DNA-Spuren überführen. Zum Verhängnis wurde Jerry Westrom eine Serviette, die er 2019 an einem Hockeyspiel wegwarf.

65 Stichwunden wies der Körper von Jeanne Ann «Jeanie» Childs auf, als sie im Juni 1993 tot in ihrer Wohnung in Minneapolis gefunden wurde, viele davon wurden ihr erst nach ihrem Tod beigebracht. Das Blut der 35-jährigen Prostituierten wurde nicht nur auf dem Bett, sondern auch in ihrem Badezimmer gefunden. Der Mörder, so folgerten die Ermittler, musste die Frau quer durch ihre Wohnung verfolgt haben, wobei sie sich verzweifelt wehrte, wie Wunden an ihren Händen belegten.