Nach Vorwurf von Polizeigewalt in Zürich : Frauenstreik-Kollektiv reicht Beschwerde ein

Ein Video von einem Polizisten, der offenbar auf eine Demonstrantin schlägt, sorgt für viel Wut. Nun hat sich das Kollektiv «Feministischer Streik Zürich» zu Wort gemeldet.

Im Zusammenhang mit dem 8. März, dem internationalen Tag der Frauen, kam es am Wochenende in der Zürcher Innenstadt zu mehreren unbewilligten Demonstrationen. Das Kollektiv «Feministischer Streik Zürich» rief bereits am Wochenende zuvor zu Veranstaltungen in der Stadt auf. Die Stadtpolizei markierte Präsenz, ging gegen die Protestierenden vor und setzte Reizstoff ein. Besonders ein Video sorgt in den vergangenen Tagen für viel Wut in der Community. In der Aufnahme ist zu sehen, wie ein Polizist offenbar mit der Faust auf eine Demonstrantin schlägt, die am Boden liegt.