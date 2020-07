Insta-Statement

«Seid nicht so fies» – Frauke Ludowig kontert Zehen-Hater

Die RTL-Moderatorin postet ein Ferienfoto, auf dem sie ihre Füsse in die Kamera streckt – worauf unter ihren Followern eine heftige Diskussion entbrennt.

Und die RTL-Frau beschliesst, ein längeres Statement zu posten: Sie habe die Diskussion über ihre Füsse verfolgt. «Meine Füsse. die mich seit vielen Jahren durch mein schönes Leben tragen. Gesund sind. Vielleicht sind es nicht die schönsten. Aber sie gehören zu mir und ich liebe sie.» Ihr machten diese Beschimpfungen nichts aus. « Aber was macht solches Body s haming wohl mit Menschen, die nicht so ein dickes Fell haben? »

Im darauffolgenden Post nimmt die Moderatorin den Zeh-Shitstorm noch mit Humor: «So, ihr Lieben, dass ich euch so mit meinem letzten Foto erfreuen konnte, macht mich wirklich glücklich», schreibt Ludowig. «Und schwupps ist hier das nächste. Auch dieses, wie das vorherige nicht bearbeitet! Irgendwelche Beanstandungen? Füsse vorsichtshalber unter Wasser😂😂😂»

Eigentlich wollte RTL-Moderatorin Frauke Ludowig (56) ja bloss ein Ferienfoto auf Instagram posten – nichtsahnend, dass kurze Zeit später auf Instagram eine Diskussion unter ihren Followern entbrennen würde. Der Grund: ihre Zehen. «Die Füsse und die Zehen sehen aus wie Hände mit langen Fingern», schreibt eine Followerin. «Gruselig», bemerkt eine andere. «Die hat aber hässliche Füsse, krumme und laaaange Zehen», heisst es in den Comments weiter.

Ludowig postet ein Statement zu Body Positivity

Man habe sie unter anderem als «Krüppel» beschimpft, manche Follower seien zu Hatern geworden: «S eid nicht so fies und schlimm und bösartig mit Mitmenschen! Das ist KRANK! », schreibt Frauke Ludowig.