Jet der Freccia Tricolore stürzt ab – Mädchen (5) tot

Ein Clip zeigt, wie das Flugzeug abstürzt und in Flammen aufgeht. Der Pilot konnte sich in letzter Sekunde retten.

Schrecklicher Unfall in Norditalien: Ein Jet der Kunstflugstaffel Frecce Tricolori – das italienische Pendant zu Patrouille Suisse – ist beim Anflug auf den Flughafen Caselle bei Turin abgestürzt. Der Aermacchi-339-Jet mit der Bezeichnung Pony 4 traf beim Aufprall ausserhalb des Flughafengeländes in der Gemeinde San Francesco al Campo offenbar ein Auto, in dem eine Familie unterwegs war, und ging in Flammen auf.