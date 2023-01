Gunzgen: Freche Diebe lassen Bancomat mitlaufen

Währenddessen war in der Autobahnraststätte normaler Betrieb, wie Kapo-Mediensprecher Bruno Gribi auf Nachfrage von 20 Minuten sagt.

Dieser Bancomat wurde am Samtag kurzerhand mitgenommen.

Am Autobahnrastplatz Gunzgen Süd hat sich am Samstag ein dreister Diebstahl ereignet. Das teilt die Kantonspolizei Solothurn am Dienstag mit. Zwischen 17.15 und 17.30 Uhr liessen Unbekannte den Bancomaten aus dem Eingangsbereich mitgehen.