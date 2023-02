Arbon TG: «Frechheit» – Auto beschädigt, Abdeckung geklaut und verschwunden

So fand Daria Preyer am Mittwochmorgen ihren Audi.

Sie hat bei der Polizei Anzeige erstattet und sucht via Facebook nach Zeugen.

Ein Kratzer und eine fehlende Abdeckung: Jemand fuhr wohl in das parkierte Auto von Daria Preyer, ohne dies zu melden.

So hat sich News-Scout Daria Preyer ihren Vormittag nicht vorgestellt: Als sie am Mittwochmorgen zu ihrem Auto ging, bemerkte sie einen grossen Kratzer sowie eine fehlende Abdeckung an ihrem Audi. «Das ist eine bodenlose Frechheit, jemand ist mir ins Auto gefahren und hat sich dann aus dem Staub gemacht», vermutet die 45-Jährige. Ihr stösst besonders sauer auf, dass die schuldige Person dreist den Unfallort verlassen habe, ohne Kontaktdaten zu hinterlassen. «Meine Versicherung hätte den Schaden ohnehin beglichen, aber jetzt muss ich mich damit rumplagen.»