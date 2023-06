Neuer TV-Vertrag: Fifa entgeht Blackout an Frauen-WM

Nach langem Streit wird die Frauen-WM im Sommer nun auch in Deutschland, Spanien, Grossbritannien, Italien und Frankreich gezeigt. Das freut den Fifa-Präsidenten Gianni Infantino.

Monatelang wurde gepokert – jetzt die Erleichterung. Den europäischen Fussballfans droht bei der Frauen-WM, die am 20. Juli startet, kein Blackout mehr. Dies war aufgrund verzwickter Verhandlungen zwischen der Fifa und zahlreichen öffentlich-rechtlichen Sendern durchaus ein mögliches Szenario. Die Spiele werden nun auch in den Ländern der Mitfavoriten Deutschland, Italien, Grossbritannien, Spanien und Frankreich gezeigt.

Allerdings nur mit einem Trick: Die Fifa ging einen Deal mit der European Broadcasting Union (EBU) ein, also nicht mit den öffentlich-rechtlichen Sendern. Von der EBU hatte sich bereits das SRF alle Rechte gesichert. «Die Fifa freut sich über die Erweiterung des Vertrags mit der Europäischen Rundfunkunion», sagte Präsident Gianni Infantino. Dies sichere dem Frauenfussball enorme zusätzliche Werbemöglichkeiten und mehr Präsenz, was seinen geschäftlichen Wert weiter steigern sollte.

TV-Einnahmen fliessen direkt in Frauenfussball

Wie so oft ging es bei den Verhandlungen um Geld. Die Fifa forderte von den Sendeanstalten laut Medienberichten rund zehn Millionen Franken. Deutschlands Sender sollen jedoch nur fünf Millionen Franken geboten haben, Italien gar nur eine Million, Grossbritannien acht Millionen.

Infantino sprach darüber, die Frauen-WM nicht unter Wert verkaufen zu wollen. «Es ist unsere moralische und rechtliche Verpflichtung», so der Schweizer, der bekräftigt, dass sämtliche TV-Einnahmen direkt in den Frauenfussball fliessen.

Auch hebt der Fussball-Weltverband bei der kommenden Frauen-WM seine Zahlungen (Prämien und Organisationskosten) um einen Drittel von 2019 auf rund 139 Millionen Franken an. Es war eine unklare Situation kurz vor dem wichtigsten Turnier im Frauenfussball.

«Diskriminierung» und «Frechheit»

Obschon das SRF die Rechte früh hatte, war das mögliche Blackout auch bei den Nati-Spielerinnen, die in den lange fraglichen Ländern spielen, ein Thema. Noch vor der Einigung – die erst am späten Mittwochnachmittag publik wurde – sagte Meriame Terchoun, die in Frankreich bei Dijon spielt, im Gespräch mit 20 Minuten: «Ich finde es eine Diskriminierung für den Frauenfussball. Ein Land wie Frankreich muss sich weiterentwickeln im Frauenfussball. Bei den Männern wäre es gar keine Frage gewesen.»