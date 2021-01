Borussia Mönchengladbach spielte am Samstagabend 2:2 beim VfB Stuttgart. In der letzten Minute bekamen die Stuttgarter einen zumindest zweifelhaften Penalty zugesprochen, nachdem der VAR eingegriffen hat. Silas Wamangituka verwandelte diesen. Und die Gladbacher? Die waren sauer. Sehr sauer. Insbesondere Jonas Hofmann. Der Mittelfeldspieler der Borussia war nach dem Spiel sichtlich angefressen.

Verärgert, frustriert und zornig schimpfte der Gladbach-Profi über die Entscheidung von Schiedsrichter Felix Brych. «Absolute Frechheit. Ich weiss nicht, warum da eingegriffen wird. Breel Embolo wird 50-mal in diesem Spiel so angegangen und wir kriegen kein Foul! Sowas habe ich noch nicht erlebt, das ist kein Elfmeter», so Hofmann. Und weiter: «Das geht gar nicht! Ich weiss nicht, wofür wir den Videoschiedsrichter haben. Das Spiel wurde am Ende entschieden durch zwei, drei Personen, das wissen sie hoffentlich auch selber.» Hofmann musste sich gar immer wieder selbst beruhigen: «In der heutigen Zeit ist es so, dass die Spieler kaum noch ihre Meinung sagen dürfen. Wenn ich sie jetzt frei und breit kundtun würde, dann würde ich wahrscheinlich den Rest der Saison gesperrt werden.»