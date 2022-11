Dänemark : Trotz Mehrheit – Frederiksen kündigt nach Wahlkrimi Regierungsrücktritt an

Die Ministerpräsidentin hat nach der Parlamentswahl in Dänemark angekündigt, noch am Mittwoch den Rücktritt ihrer Regierung bei Königin Margrethe II. einzureichen. Das sagte die 44-jährige Mette Frederiksen am frühen Mittwochmorgen vor Parteianhängern in Kopenhagen, obwohl das Mitte-links-Bündnis um ihre Sozialdemokraten bei der Wahl in letzter Minute doch noch eine höchstwahrscheinliche Mehrheit erhalten hatte.