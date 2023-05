St. Gallen: Fredy Fässler erleidet epileptischen Anfall

Der 64-jährige St. Galler Regierungspräsident Fredy Fässler hat an einer Regierungssitzung einen epileptischen Anfall erlitten. Wie die Staatskanzlei des Kantons St. Gallen mitteilt, seien am Dienstagmorgen Sanität und ein Notarzt in das Regierungsgebäude gerufen worden. «Wir wünschen unserem Kollegen eine rasche und vollständige Genesung», schreibt die Staatskanzlei.



Fässler steht dem Sicherheits- und Justizdepartement des Kantons St. Gallen vor und ist seit 2012 Mitglied der St. Galler Regierung. Anfangs Oktober 2022 zog er sich bei einem Sturz ein Schädel-Hirn-Trauma zu. Auf einen längeren Aufenthalt im Spital folgte die stationäre Rehabilitation.