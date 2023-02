Am Dienstag hatte er seinen ersten Tag zurück am Arbeitsplatz. Weiterhin wird er unterstützt.

Der St. Galler Regierungspräsident Fredy Fässler hat sich am 6. Oktober bei einem Unfall in seinem Zuhause schwer verletzt und musste auf der Intensivstation gepflegt werden.

Fässler wird dabei in den nächsten Wochen weiter unterstützt: «Vizepräsident Marc Mächler wird während dieser Zeit weiterhin die Regierungssitzungen leiten und das Sicherheits- und Justizdepartement als Stellvertreter führen», heisst es. Die Arbeitseinsätze seien so ausgelegt, dass Fässler selber einschätzen könne, welche Arbeitsbelastung in Zukunft möglich sein werde. Diese Teileinsätze seien bis Ende Februar vorgesehen. Ausserdem werde Fässler nicht an der Frühjahressession teilnehmen.