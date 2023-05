St. Gallen: Fredy Fässler ist wieder Regierungspräsident

2024 möchte Fässler nicht mehr in die St. Galler Regierung.

Die Genesung von Fredy Fässler schreitet voran. Der Vorsteher des Sicherheits- und Justizdepartementes übernimmt per 1. Mai von Regierungsrat Marc Mächler wieder das Regierungspräsidium , wie der Kanton in einer Mitteilung bekannt gibt. Gleichzeitig hat Fässler die Regierung darüber informiert, dass er bei den Erneuerungswahlen im Jahr 2024 nicht mehr antreten werde.

Der Regierungspräsident hatte sich anfangs Oktober 2022 bei einem Sturz ein schweres Schädel-Hirn-Trauma zugezogen. Nach einem längeren stationären Spital- und Rehabilitationsaufenthalt konnte Fässler kurz vor Weihnachten die ambulante Rehabilitation aufnehmen. Ab dem 14. März hatte er wieder die Leitung des Sicherheits- und Justizdepartementes übernommen und nahm an den Sitzungen der Regierung teil.

Fässler gibt Rücktritt bekannt

Dank gutem Genesungsverlauf konnte Fässler per 1. Mai das Regierungspräsidium wieder übernehmen. Die Amtsdauer seines Präsidiums läuft noch bis Ende Mai 2023. In dieser Funktion leitet er die Regierungssitzungen und repräsentiert die Kantonsregierung gegen innen und aussen. Laut Staatskanzlei folgt am 1. Juni 2023 Regierungsrat Stefan Kölliker, Vorsteher des Bildungsdepartementes.