Neues Foto aus Island - «Free Latifa»-Kampagne löst sich auf – aber ist Latifa wirklich frei?

Sie lächelt scheu in die Kamera, wirkt mittelmässig glücklich – vor wenigen Tagen tauchte auf Twitter ein neues Bild der Dubaier Prinzessin Latifa bint Mohammed Al Maktum auf. Das Foto entstand auf Island, Latifa posiert mit ihrem Cousin Marcus Essabri und ihrer Kollegin Sioned T a y lo r, die auch auf einem Bild im vergangenen Juni in Madrid mit Latifa zu sehen war. Essabri schrieb zum Bild: « Wir hatten ein emotionales Wiedersehen. (...) Es war beruhigend, sie so glücklich, gesund und fokussiert zu sehen. »

Hat die langjährige Befreiungsgeschichte also ein Happy End ? Das ist unklar, denn bis jetzt hat sich Latifa nie selber öffentlich zu Wort gemeldet. Agiert sie wirklich aus eigenem Willensentschluss? Selbst in David Haighs Worte ist ein Hauch von Misstrauen zu hören: Man müsse « alles, was jetzt passiert, mit äusserster Vorsicht betrachten und die Situation genau beobachten» , fügte er gegenüber zur BBC hinzu.

Seit 2018 auf der Flucht vor ihrem Vater

Im Februar 2021 veröffentlichte die BBC ein Video, in dem Latifa sagte, d ass sie von ihrem Vater in einer zu einem Gefängnis umfunktionierten Villa in Dubai festgehalten werde und um ihr Leben fürchte. Die Vereinten Nationen und Menschenrechtsexperten riefen Schei k Mohammed auf, Informationen über seine Tochter zu veröffentlichen. In den letzten Monaten tauchten mehrere Bilder von Latifa auf: zuerst in zwei Malls in Dubai, ein Monat später am spanischen Flughafen . Immer in Begleitung ihrer Kollegin Sioned Taylor .