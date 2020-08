3 mit Sex

«Free Nipples – Ich lasse meinen Busen aus dem BH-Gefängnis!»

Im Homeoffice und Lockdown hat Ella nie BH getragen – und will damit auch gar nicht wieder anfangen. Doch ihr Jetzt-Ex will Ellas Brüste für sich allein.

Es sind nicht die Atemschutzmasken und das Desinfektionsmittel, die mir vom Lockdown am stärksten in Erinnerung bleiben. Nicht der spröd-charmante Mr. Koch, nicht die ständig aktualisierten Fallzahlen, nicht die Infektionsangst – sondern die erst kühle, dann immer wärmer werdende Frühlingsluft, die ab Mitte März um meine Brüste strich. Dann nämlich schickte mein Boss uns ins Homeoffice und ich meine BHs ins Nirvana. (Büstenhalter ist ja eigentlich auch ein Wort aus der Kategorie Lockenwickler, nicht wahr? Und die benutzt ja schliesslich auch keine mehr!)

«Meine Freundinnen und ich liessen den BH links liegen»

Und das Schöne ist: alle meine Freundinnen machen es wie ich und feiern die neue No-Bra-Culture. Unabhängig voneinander haben wir das Busenkorsett im Homeoffice abgestreift, unbemerkt die einen, voll bewusst die anderen. Manche haben noch gegoogelt zuvor: Führt ein BH zu Hängebrüsten? Führt kein BH zu Hängebrüsten? Die Antwort ist nicht ganz eindeutig, ein paar Männer (ja, Männer, wahre Experten ganz bestimmt) haben ein paar Jahre geforscht und dann das eine oder andere behauptet. Ein Franzose zum Beispiel hat berechnet, dass sich das Verhältnis zwischen der Höhe der Brustwarzen und der Schultern um jährlich sieben Millimeter reduziert, wenn Frauen keinen BH tragen, später aber einen Rückzieher seiner Studie gemacht. Ich finde: let’s free and see.

Kleben meine Nippel 2050 auf meiner Schulter, dann hatte der Franzose recht und ich werde mich ärgern, weil sie dort ganz sicher an den Trägern meiner Chanel-Tasche scheuern werden, die ich mir bis dahin hoffentlich leisten kann (Job-Angebote, die die Zeit bis zur Chanel-Tasche verkürzen, subito an onelove@20minuten, thx!) Bis dahin aber scheuert bei mir gar nichts mehr: Meine Boobies und ich genossen einen lauen Frühling und einen heissen Sommer, und ich weiss, dass es den Brüsten meiner Freundinnen genau gleich geht. Ein einträchtiges Busen-Jekami unter Kleidchen, Tops, Shirts. Die ganze Stadt ein einziges weiches Bällebad.

«Mein Ex-Gschleick erklärte mir, dass es seine Nippel seien»

Bis plötzlich mein Seither-Ex-Gschleick meinte, er fände das nicht so gut, dass andere Männer meine Nippel sehen könnten. Es seien eigentlich seine Nippel. Ich könnte mich den Typen ja sonst auch gleich an den Hals werfen. Wer so aufreizend rumlaufe wie ich, müsse sich nicht wundern, im Geschäftsleben nicht ernst genommen zu werden und als bitchy zu gelten. Ich war verunsichert, denn ich wollte nicht, dass meine männlichen Kollegen denken, ich trüge aus strategischen Gründen keinen BH. Dass sie denken, ich lasse das Bustier weg, um sie zu beeinflussen, ihre Aufmerksamkeit abzulenken, oder minderwertige Leistungen mit gesteigerter Freizügigkeit zu kompensieren.

Weil ich es grundsätzlich nicht mag, wenn sich mein Umfeld grosse Gedanken über meine mittelgrosse Oberweite macht, liess ich meine Brüste nach der Moralrede meines Boys schnell wieder hinter gepolsterten Schalen aus fleischfarbenem Textil verschwinden. O ne girl, two cups, darüber ein säuerliches Lächeln. Bis mich Bruce, Lars und Juno an einem Brunch in der WG zusammen mit meiner Mutter einmal kurz durchschüttelten und klarmachten, dass meine Brüste meine Brüste seien. Nur meine Brüste*. Dass diese Brüste Erhebungen mit nochmals Erhebungen drauf sind, die man durch die Kleidung sehen kann, genauso wie Schlüsselbeine, Kniescheiben oder, jawohl, Penisse. Dass diese Konturen unter Kleidung keine Einladung für gar nichts darstellten, weder zum Grabschen noch zum Gaffen und auch sicher nicht als strategisch eingesetzte «Bulletpoints» in Budgetdiskussionen oder Projektpräsentationen.