Am Wochenende des 19. und 20. August soll im zürcherischen Volketswil das sogenannte «Freedom Festival» stattfinden, ein Treffen von Corona-Skeptikern, Massnahmenkritikern, Verschwörungstheoretikern, Staatsverweigerern und Rechtsextremen. Die Juso Zürcher Oberland will das verhindern. Wie die Partei in der Nacht auf Samstag mitteilt, habe sie sich in einem offenen Brief an die Gemeinde und den Grundbesitzer gewandt. Die Forderung: Dem umstrittenen Festival soll die Bewilligung entzogen und die Benutzung des Ortes verweigert werden.