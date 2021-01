Der Unfall ereignete sich in Saxon VS ausserhalb der markierten Pisten.

Ein 23-jähriger Schwede mit Wohnsitz in Verbier VS ist am Freitag in Saxon VS tödlich verunglückt. Der Unfall ereignete sich gegen 12.45 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich zwei Freerider im Gebiet «Savoleyres» ausserhalb der markierten Skipiste. Auf einem Felsband hielt einer der beiden Wintersportler an, als plötzlich unter seinem Gewicht die Schneemassen einbrachen.