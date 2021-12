Les Diablerets VD : Freerider in Steilhang gefangen – Trotz Nebel und Dämmerung von Rega gerettet

Zwei Skifahrer gerieten beim Chaux Ronde abseits der Piste in eine Notlage: Trotz Hochnebel konnten sie von der Rega mit einer Rettungswinde gerettet werden.

Am Chaux Ronde in der Nähe von Les Diablerets (VD) mussten zwei Freerider aus einem Steilhang gerettet werden. (Symbolbild)

Am späten Donnerstagnachmittag waren zwei Skifahrer abseits der Pisten beim Chaux Ronde in der Nähe von Les Diablerets (VD) in eine missliche Lage geraten und drohten im steilen Gelände abzustürzen. Ein Pistenpatrouilleur habe zwar zu ihnen vorstossen und sie an Ort und Stelle sichern können, für ihre Evakuierung war jedoch ein Rettungshelikopter nötig, schreibt die Rega in einer Mitteilung.