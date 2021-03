Abtwil SG, 17.03.2021: Am Mittwochabend kam es wegen des zum Teil heftigen Schneefalls im ganzen Kanton St. Gallen zu mehreren Unfällen und Verkehrsbehinderungen durch steckengebliebene Lastwagen. Die Kantonspolizei St. Gallen rückte diesbezüglich acht Mal aus. In Abtwil SG kam die zufällig vorbeifahrende Schweizer Armee zur Hilfe und schleppte einen Lastwagen mit ihrem Radschützenpanzer (Piranha) ab.

Davos GR, 19.03.2021: Am Mittwochmittag ist es im Gebiet Jakobshorn zu einem tödlichen Unfall gekommen. Ein 55-jähriger Freerider wurde am Mittwochabend als vermisst gemeldet, da er nicht vom Freeriden zurückgekommen war. Eine gross angelegte Suchaktion wurde anschliessend eingeleitet. Am Donnerstagmorgen wurde der Vermisste in einem Lawinenkegel unterhalb des Jatzhorns durch die Rega geortet. Er konnte nur noch tot geborgen werden. Im Einsatz standen insgesamt 35 Rettungskräfte. Die Umstände des Unfalls werden nun durch die Staatsanwaltschaft und die Kantonspolizei Graubünden untersucht.

