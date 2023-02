Freestyle-WM: Noé Roth ist Aerials-Weltmeister

Das ist der Weltmeister-Sprung von Roth Der finale Sprung von Aerials-Star Noé Roth im Video. (Video: SRF)

Was war das für eine Woche an der Freestyle-WM für die Aerials-Athletinnen und -Athleten in Bakuriani. So konnten in Georgien in den ersten Tagen des Wettkampfs erst der Mixed-Team-Wettbewerb sowie die Quali der Frauen stattfinden. Die Qualifikation der Männer sollte eigentlich am Dienstag durchgeführt werden. Wurde dann jedoch wegen starker Windböen zunächst auf Mittwoch und dann auf Donnerstag verschoben.

Und trotz überhaupt nicht guten Bedingungen stierte man an diesem Tag dann den Wettkampf durch. Es war auch der letztmögliche Zeitpunkt – eine weitere Verschiebung hätte es nicht gegeben. Die Folge: Es hätte dieses Jahr keinen Aerials-Weltmeister gegeben und bei den Frauen hätte Quali-Siegerin Danielle Scott aus Australien gewonnen.

Gold für Noé Roth

Doch dieses Worst-Case-Szenario erfolgte nicht. Drei von vier Schweizer enttäuschten jedoch. Pirmin Werner und Andrin Schädler scheiterten bereits in der Quali. Nicolas Gygax schaffte zwar den Sprung in den Final, wurde jedoch nach einem missglückten Sprung disqualifiziert.

Doch da war ja noch einer: Noé Roth, der den Gesamtweltcup anführt. Er zeigte im Final zwar einen mauen 1. Run und kam mit etwas glücklich noch in den Super-Final, konnte sich im 2. aber steigern – und wie! Roth gewann Gold und sorgte dafür, dass die Schweiz zum ersten Mal überhaupt den Titel in dieser Disziplin holte. Silber ging an den US-Amerikaner Quinn Dehlinger, Bronze an Longxiao Yang aus China.

Roth war nachher überglücklich. Gegenüber dem SRF sagte er: «Ich bin einfach glücklich und weiss gar nicht, was ich sagen soll.» Papa und Coach Michel Roth meinte: «Es braucht immer auch ein wenig Glück. Für uns ist das herrlich und für mich als Trainer ein Träumchen»

Übler Sturz bei den Frauen-Aerials Die Kasachin Schanbota Aldabergenowa verschneidet es auf der Rampe den Ski. (Video: SRF)

Kurioser Sturz von einer Kasachin

Bei den Frauen sicherte sich Fanyu Kong (China) den WM-Titel vor Danielle Scott (Australien) und Anastasiya Nowosad (Ukraine). Eine Schweizerin nahm nicht teil. Für einen Schreckmoment sorgte die Kasachin Schanbota Aldabergenowa.

So stürzte sie bei ihrem Lauf heftig, indem es ihr beim Anfahren der Rampe den Ski verschnitt und sie über die Rampe in mehrere Betreuer stürzte. SRF-Kommentator Dani Kern meinte: «So etwas habe ich noch nie gesehen!» Sie blieb unverletzt und durfte diesen sogar wiederholen. Am Ende wurde sie Sechste.