Nach 0:0 gegen FCZ: Frei zählt zu den schlechtesten FCB-Trainern – die Fan-Stimmung kippt

Es ist ein Remis, das sich für viele FCB-Fans wie eine Niederlage anfühlt. Und das zeigen sie auch. Nach dem 0:0 im Klassiker , in dem Rotblau rund 80 Minuten ein Mann mehr war, pfeifen die Fans die Mannschaft aus. Ein Schauspiel, das es in Basel eigentlich nie gibt – gelten die Pfiffe doch sonst dem Schiri oder der gegnerischen Mannschaft.

Das weiss auch FCB-Coach Alex Frei. Er gibt nach der Partie zu, dass er Pfiffe in Basel nicht kenne. «Aber es ist legitim aufgrund des Resultats. Ich glaube nicht, dass man gepfiffen hat, weil man den Siegeswillen bei den Jungs nicht gesehen hat», so Frei. Aber: «Die Fans zahlen Eintritt, dann sind Pfiffe auch berechtigt.»

Und auch Taulant Xhaka spricht über die Pfiffe und die Leistung. Er meint: «Es macht sehr weh, aber ich finde es ok, dass sie uns ausgepfiffen haben. Denn jeder von uns soll sich den Hintern aufreissen und zeigen, dass es auch anders geht.» Dann stellt er noch klar: «Ich glaube nicht, dass es am Trainer liegt.» Er erkläre schon, wie man spielen müsse. «Wenn Spieler das nicht umsetzen, verstehe ich das auch nicht.»

«Schämt euch!»

Trotz den Worten seines Aggressiv-Leaders: Der FCB-Trainer ist arg in der Bredouille. Wettbewerbsübergreifend hat Rotblau nun seit fünf Spielen nicht mehr gewonnen. In der Liga steht der Club nur auf Platz sechs – dreizehn Punkte hinter Leader YB! Kurz: Man hinkt den Ansprüchen meilenweit hinterher. Der 43-Jährige hat nach 22 Spielen zwar einen soliden Punkteschnitt von 1,64. Schaut man sich jedoch seinen Schnitt allein in der Super League an, ist der viel schlechter – er beträgt 1,27 nach elf Spielen.