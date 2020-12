Und natürlich gehören auch Schweizer Goalies zu den glücklichen Freibier-Empfängern. Gladbach-Goalie Yann Sommer kassierte in der Champions-League-Saison 2016/2017 bei der 0:4-Niederlage das 0:1 durch Messi.

Bei der Wahl zum Weltfussballer Mitte Dezember wurde Lionel Messi hinter Robert Lewandowski und Cristiano Ronaldo nur Dritter. Dafür schnappte sich der 33-Jährige kurz vor Weihnachten einen anderen Titel. Der Argentinier in Diensten vom FC Barcelona brach nämlich den Pelé-Rekord.

Das 3:0 des FC Barcelona am Dienstagabend bei Real Valladolid war für Messi das 749. Pflichtspiel für die Katalanen. Der argentinische Superstar schoss dabei in der 65. Minute sein 644. Karriere-Tor für Barça. Damit übertraf er den Rekord von Legende Pelé, der es einst auf 643 Treffer für den FC Santos gebracht hatte. Das 1:0 von Lenglet (21.) bereitete Messi dazu vor, das 2:0 von Braithwaite (35.) leitete er ein.

Und dieser Rekord wird nun gebührend gefeiert. Mit einer wahrlich herrlichen Aktion. So hat die tschechische Biermarke Budweiser 644 individuelle Flaschen produziert, um Messis einmalige Leistung zu würdigen. Was bedeutet: Das Unternehmen schickte jedem Goalie, der in seiner Karriere von Lionel Messi überwunden wurde, eine Flasche Bier pro Gegentreffer.