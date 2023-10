Freiburg: Joséphine B. wird vermisst

Joséphine B. wurde zuletzt heute gegen neun Uhr in Freiburg, in der Nähe des Wilhelm-Ritter-Weges, gesehen.

Heute, am 2. Oktober 2023, gegen 12.30 Uhr, wurde die Kantonspolizei Freiburg über das Verschwinden von

Joséphine B., geboren am 27.03.2006, wohnhaft in Villars-sur-Glâne, informiert. Sie wurde zuletzt heute gegen neun Uhr in Freiburg, in der Nähe des Wilhelm-Ritter-Weges, gesehen.