Freiburg: Mann masturbiert vor stillender Frau – festgenommen

Am vergangenen 29. September wurde eine Frau mit einer sexuellen Handlung konfrontiert, während

sie in der Allée des Grand-Places in Freiburg diskret ihren Säugling stillte. Das berichtet die Kantonspolizei Freiburg in einem Communiqué. Ein Unbekannter hatte vor ihr und ihrem Kind masturbiert. Ein Passant, der die Szene beobachtet hatte, war eingeschritten und hatte dafür gesorgt, dass der Täter den Ort verliess.