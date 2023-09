Freiburg: Anonyme Drohungen gegen Bischöfe – Polizei in Alarmbereitschaft

Die St. Galler Stadtpolizei steht in Alarmbereitschaft, wenn die Bischöfe eine Messe in der St. Galler Kathedrale abhalten. (Symbolbild)

Am Mittwoch halten die Bischöfe eine öffentliche Messe in St. Gallen ab.

Die Schweizer Bischofskonferenz hat Untersuchungen eingeleitet. Die Bischöfe tagen diese Woche bis am Mittwoch in St. Gallen zur Missbrauchskrise. Nun soll ein Anonymer die Geschäftsstelle der Schweizer Bischofskonferenz in Freiburg bedrohen. Laut « Blick » ist dort eine Droh-E-Mail eingegangen.

Polizei steht in Alarmbereitschaft

Die Kantonspolizei wurde eingeschaltet. Diesen Dienstag sollen die Bischöfe um 12:00 Uhr eine öffentliche Messe in der St. Galler Kathedrale abhalten, zu der auch Gläubige eingeladen sind. Nun ist auch die Stadtpolizei St. Gallen in Alarmbereitschaft, schreibt «Blick» weiter.

Die Studie, die hohe Wellen schlug, wird in den nächsten Jahren fortgesetzt. Die Historikerinnen der Uni Zürich fordern Zugang zu Aktien in Rom und in der Papst-Botschaft in Bern. Für die Akteneinsicht im Vatikan will sich Bischof Bonnemain zur Not beim Papst persönlich einsetzen.