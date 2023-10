Freiburg: «Verrückt» – Besitzer muss 9000 Franken für Hunderettung bezahlen

In Vaulruz FR musste der Hund eines französischen Touristen gerettet werden.

Es passierte, als sie einen Fuchs verfolgte: Gaïa, die Hündin eines französischen Touristen, blieb letzten August in einem Abflussrohr im freiburgischen Vaulruz stecken. Als die Feuerwehr eintraf, wurde schnell klar, dass eine Spezialfirma hinzugezogen werden muss. Diese konnte den Jack Russel schliesslich mittels Bohrungen aus seiner misslichen Lage befreien. Der Einsatz, der einen ganzen Tag in Anspruch nahm, kommt den Hundebesitzer teuer zu stehen: Vor wenigen Tagen erhielt er eine Rechnung in Höhe von 9241 Franken.