Freiburg: Gericht rügt Staatsanwaltschaft wegen Haarentnahme

Weil der Beschuldigte überzeugt war, dass die Behörden zu wenig gegen ihn in der Hand hatten, zog er vor Gericht.

Eine Haaruntersuchung zum Nachweis von Drogenkonsum darf nicht beliebig angeordnet werden – es braucht Hinweise, dass eine Straftat begangen worden sein könnte. Weil sie diesen in der Strafprozessordnung und in der Verfassung garantierten Grundsatz vernachlässigte, wurde der Freiburger Staatsanwaltschaft nun vom Kantonsgericht auf die Finger geklopft. In einem kürzlich veröffentlichten Urteil gaben die Richter einem Mann recht, der sich nach einer polizeilichen Vernehmung im April 2023 einer solchen Untersuchung hatte unterziehen müssen, wie «La Liberté» berichtet.