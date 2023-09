Freiburg: Kokaindealer greifen sich mit Axt an

Eine Axt, drei Männer und jede Menge Blut: Drei Männer stehen im Kanton Freiburg vor Gericht. Zwei von ihnen wurden in einer Nacht im August 2021 blutüberströmt in einem Haus in Estavayer-le-Lac aufgefunden.

Gegen vier Uhr morgens in der Nacht auf den 4. August 2021 wurde die Kantonspolizei zu einem Gebäude in Estavayer-le-Lac gerufen. Beim Betreten der Wohnung fanden die Ordnungskräfte den Vermieter, einen 50-jährigen Portugiesen, und einen 33-jährigen Brasilianer in einer Blutlache, in der Nähe lag eine Axt. Es handelte sich wohl um ein eskaliertes Kokaingeschäft.