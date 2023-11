Freiburg: Fünfjähriges Kind stirbt nach Verkehrsunfall

Auf der Route Joseph-Chaley in Freiburg ist es am Dienstagabend zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem fünfjährigen Kind gekommen. Die alarmierten Rettungssanitäter und Polizeipatrouillen wurden an den Unfallort entsandt. Trotz des schnellen Eingreifens der Rettungskräfte sei der Junge im Krankenhaus verstorben, schreibt die Kantonspolizei Freiburg in ihrer Mitteilung.