Freiburg: 20-Jähriger liefert sich Verfolgungsjagd mit Polizei

Am Samstag, 30. September 2023, durchbrach ein Fahrzeuglenker gegen 3.45 Uhr eine Polizeikontrolle in Bulle FR auf der Route de Riaz. Als er die Kontrolle sah, beschleunigte er seinen Mercedes-Benz stark, um in Richtung Corbières zu fliehen, teilt die Kantonspolizei Freiburg in einer Medienmitteilung mit.