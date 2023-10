Freiburg: Mitarbeitende beklaut nachts Seniorenheim-Bewohner.

Nachts drang die Mitarbeiterin in die Zimmer der Bewohnerinnen und Bewohner ein und bediente sich an deren Portemonnaie. (Symbolbild)

In einem Seniorenheim in der Region Gruyère ereigneten sich im April 2022 wiederholt Diebstähle.



Plötzlich fehlte den Bewohnerinnen und Bewohnern das Geld, welches sie am Vortag noch in ihrem Nachttisch aufbewahrt hatten: In einem Seniorenheim oberhalb von Gruyère kam es im April 2022 zu mehreren Diebstählen, wie 20 Minutes berichtet. Einer Bewohnerin wurden etwa 20 Franken aus ihrem Portemonnaie entwendet, einer anderen fehlten gar 150 Franken.