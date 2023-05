Freiburg: Mutmasslicher Räuber festgenommen

1 / 2 Drei 80-jährige Frauen soll ein Mann zwischen 2015 und 2022 im Kanton Freiburg überfallen haben. (Symbolbild) Getty Images Die Kantonspolizei nahm den 41-Jährigen am Pfingstsonntag fest und ermittelt, ob er noch weitere Straftaten begangen hat. (Symbolbild) 20min/Matthias Spicher

Darum gehts Zwischen 2015 und 2022 wurden im Kanton Freiburg drei ältere Frauen von einem unbekannten Täter überfallen.

Am Pfingstsonntag nahm die Kantonspolizei Freiburg nun einen 41-jährigen Verdächtigen in Untersuchungshaft.

Es werde ermittelt, ob er noch weitere Straftaten begangen habe.

Am 28. Mai 2023, dem vergangenen Pfingstsonntag, konnte die Kantonspolizei Freiburg nach intensiven Ermittlungen einen Verdächtigen festnehmen, der mutmasslich drei ältere Frauen in Bulle und Marsens FR in den Jahren 2015 und 2022 überfallen hatte. Der Festgenommene ist ein 41-jähriger Mann, der im Bezirk Gruyère wohnt. Während seiner Befragung gestand er teilweise die Taten, wie die Kapo in einer Medienmitteilung schreibt.

Drei überfallene Seniorinnen im Kanton Freiburg

Am 14. April 2015 kam es abends in einer Wohnung in der Rue de la Paix in Bulle zu einem Raubüberfall. Eine mit einem Messer bewaffnete Person bedrohte die 78-jährige Bewohnerin und fesselte sie mit Klebeband. Er klaute Schmuck und Geld aus der Wohnung und flüchtete.

Am 30. Januar 2022 wurde in einer Garage in Marsens eine 80-Jährige beim Aussteigen aus ihrem Auto angegriffen. Die Person schubste das Opfer und stahl seine Handtasche. Untersuchungen ergaben daraufhin, dass der mutmassliche Täter mit den gestohlenen Karten versuchte, in Riaz FR und Bulle FR Bargeld abzuheben. Er erbeutete so mehrere Hundert Franken.

Am 6. Dezember 2022 wurde erneut einer 80-Jährigen in Bulle ihre Handtasche entwendet, diesmal auf offener Strasse. Um kurz vor Mitternacht war diese auf der Morlon-Strasse spazieren gegangen, als sie überfallen wurde. Am folgenden Tag wurde versucht, erneut mit den gestohlenen Karten Geld abzuheben.

In allen drei Fällen wurden die Frauen leicht verletzt.

Ist der mutmassliche Täter in weitere Fälle verwickelt?

Die Ermittlungen werden unter der Aufsicht der Staatsanwaltschaft Freiburg weitergeführt. Es soll zudem untersucht werden, ob die festgenommene Person auch in weitere Fälle verwickelt ist. Der mutmassliche Täter wurde in Untersuchungshaft genommen.

