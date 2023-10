Freiburg: Polizei veröffentlicht Phantombild nach Vergewaltigung

Bei der Tramhaltestelle Robert-Koch-Strasse im Freiburger Stadtteil Stühlinger ist die Tat in den frühen Morgenstunden des 1. November 2022 geschehen.

Gemäss akuellem Ermittlungsstand hat der Täter so ausgesehen.

Nach einer Vergewaltigung einer damals 21-jährigen Frau in der süddeutschen Stadt Freiburg in der Nacht auf Allerheiligen 2022 sucht die Polizei weiterhin nach dem Täter. Am Donnerstag veröffentlichte die Behörde nun ein Phantombild des Gesuchten, nachdem dieser «trotz umfangreicher Ermittlungen» nicht habe ermittelt werden können.