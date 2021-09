Tränen bei Stadion-Abschied - Freiburg-Trainer Christian Streich weint nach 3:0-Sieg

Der SC Freiburg verabschiedet sich glanzvoll vom alten Stadion. Trainer Streich vergiesst erst Tränen, richtet dann aber schnell den Blick nach vorne und will der neuen Heimat treu bleiben.

1 / 9 Christian Streich verabschiedet sich mit den Fans vom Stadion. Getty Images Nach 67 Jahren ist Schluss. Philipp von Ditfurth/dpa Freiburg-Trainer Christian Streich war sichtlich berührt nach dem letzten Spiel in seinem Stadion. imago images/Sportfoto Rudel

Darum gehts Freiburg verabschiedete sich vom alten Stadion.

Es gab eine grosse Abschieds-Show nach einem glanzvollen 3:0.

Christian Streich vergoss nach dem Spiel einige Tränen.

Es war die ganz grosse Abschieds-Show in Freiburg dieses Wochenende. Das Team von dem Freiburger-Urgestein Cristian Streich verabschiedete sich nach einem glanzvollen 3:0 Sieg des SC Freiburg im letzten Bundesliga-Spiel vom altehrwürdigen Dreisamstadion. Mit einem Megafon im Fan-Block stimmte Streich die Humba-Gesänge an. Seine Schützlinge drehten eine Ehrenrunde, während ein Zusammenschnitt von den Toren aus der Vergangenheit gezeigt wurde. Mit Handy-Lichtern und dem musikalischen Evergreen « You’ll Never Walk Alone» wurde das alte Stadion gebührend verabschiedet.

Streich war nach dem Spiel sichtlich berührt von der Kulisse und betrat den Weg zu den Fans: «Grundsätzlich gehöre ich nicht in die Kurve. Die Spieler sind die, wegen denen die Zuschauer kommen», sagte Streich, aber «zu viele Leute wären enttäuscht gewesen, wenn ich nicht hingegangen wäre». Unter Tränen blieb Streich bei den Fans, bevor er sich dann nach wenigen Minuten wieder sammeln konnte. «Jetzt ist’s wieder gut, jetzt ist’s vorbei», betonte er. Sein Captain Cristian Günter, welcher sein 300. Spiel für die Freiburger spielte, fügte noch an: «Ein gebührender Abschluss in einem denkwürdigen Stadion».

«Hier habe ich mehr Zeit verbracht als Zuhause»

Das Stadion im Breisgau war etwas ganz besonderes in der Bundesliga, haben bei Freiburg nur vier Trainer in diesem Stadion gearbeitet. Seit 2011 ist Cristian Streich beim Club und brachte sogar den europäischen Fussball nach Freiburg.

In 67 Jahren und 360 Bundesligaspielen wurden im Dreisamstadion 999 Tore erzielt. Der Edeljoker von Freiburg, Nils Petersen, beschrieb gegenüber der «Welt» das Stadion beim Schwarzwald folgendermassen: «Manchmal habe ich beim Warmmachen schon den Geruch von Gras in der Nase gehabt. Ich kenne kein Stadion, wo man als Fan so nah dran ist. Ausserdem betont der Stürmer, dass es etwas ganz besonderes ist: «Im Dreisamstadion habe ich wahrscheinlich mehr Zeit verbracht als Zuhause».

Augsburg-Schweizer ohne Einfluss

Neu wird der SC Freiburg seine Spiele im Europa-Park-Stadion spielen. Nach über zweieinhalb Jahren Bauzeit ist das neue SC Stadion auf dem Flugplatzgelände nun spielbereit. Die erste Partie in der Arena wird am 16. Oktober gegen RB Leipzig sein.

Natürlich wurde auch noch Fussball gespielt und die Freiburger liessen im letzen Spiel im alten Stadion nichts anbrennen und gewannen gegen den FC Augsburg klar mit 3:0. Kübler, Höler und Grifo trafen in der ersten Halbzeit für Freiburg. Bei Augsburg spielte Ruben Vargas von Anfang an. Zeqiri wurde in der zweiten Halbzeit eingewechselt. Beide Schweizer blieben jedoch ohne nennenswerte Szenen. Freiburg klettert mit diesem Sieg auf Platz Fünf. Die Augsburger rutschen auf Rang 15 ab.