Freiburg: Junglenker wegen Raserdelikten verurteilt

Das Gaspedal hat er bis zum Anschlag durchgedrückt: Mit dem Auto seines Vaters flog ein 22-jähriger Freiburger im letzten Januar förmlich über die A12. Kurz nach der Einfahrt in Matran fuhr er mit 173 km/h in Richtung Freiburg. Kurz nach der Ausfahrt Freiburg Zentrum zeigte der Tacho bereits 199 km/h an. In Freiburg Nord betrug die Geschwindigkeit 171 km/h, bevor der Mann bei Guin nochmals auf 215 km/h beschleunigte. Auf allen diesen Abschnitten ist die Geschwindigkeit auf 120 km/h begrenzt.