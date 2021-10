Nahe der Schweizer Grenze : Freiburg weltweit unter Top 3 bei «Lonely Planet»-Tipps für 2022

Nach Taipeh und Auckland gilt Freiburg, nahe der Schweizer Grenze als Top-Reiseziel fürs 2022. Die Stadt gilt als Öko-Metropole und ist auf dem dritten Platz der Best-in-Travel-Liste des Lonely Planet-Reiseführers.

Für 2021 kürte der «Lonely Planet» wegen Corona nur ein paar zukunftsweisende Projekte, für 2022 kehrt der Verlag jetzt zu seinen globalen Top-Ten-Listen zurück. Im neuen Buch «Lonely Planets Best in Travel 2022» gehört Freiburg im Breisgau zu den Top-Städten. Sie liegt wegen ihrer «beneidenswert hohen Lebensqualität» auf Platz drei – hinter Neuseelands grösster Stadt Auckland und Taipeh in Taiwan.