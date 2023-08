Freiburger organisieren Riesen-Konvoi für verstorbenen Freund

Rund 37 Autos fuhren am Mittwochabend zu Ehren von Patrick P. auf den Gurnigel. 20min/News-Scout

Darum gehts Nach langer Krankheit ist am letzten Montag ein 26-jähriger Freiburger verstorben.

Zu seinen Ehren haben Freunde einen Konvoi mit 37 Fahrzeugen auf den Gurnigel organisiert.

Der Abschied sei tränenreich gewesen, hätte aber «schöner nicht sein können», erzählt eine Freundin.

«Ein letztes Mal in aller Ehre fahren wir dein geliebtes Auto auf den Gurnigel. Wir vermissen dich, Pädi», heisst es auf einem Transparent an der Heckscheibe des grauen BMW M135. Gewidmet sind die Worte des Abschieds dem mit 26 Jahren viel zu früh aus dem Leben geschiedenen Patrick P.* Der Freiburger erlag am vergangenen Montag seiner langen Krankheit.

«Der BMW war Pädis Schätzeli, sein erstes kleines Traumauto, zu dem er viel Sorge trug», sagt seine langjährige Kollegin Enya N.* zu 20 Minuten. Oft sei man nachts gemeinsam die Gurnigel-Passstrasse hochgefahren, erinnert sich die 22-Jährige: «Das war seine Lieblingsstrecke.» Trotz gesundheitlicher Probleme seit Kindesbeinen und unzähligen Operationen sei Patrick stets positiv geblieben. «Er sagte nie, dass es ihm schlecht geht, sondern genoss jeden Tag, an dem er rausgehen konnte», sagt Enya N. An sein Ende habe er bis zuletzt nicht gedacht: «Vor ein paar Wochen hat er sich sogar noch einen Töff gekauft.»

1 / 7 Zahlreiche Freunde nahmen auf dem Gurnigel Abschied von Patrick P. privat Ehe es auf den Gurnigel ging, trafen sie sich unter der Autobahnbrücke in Flamatt und … privat … versahen ihre Autos mit Abschiedsbotschaften. privat

«Emotionale Achterbahnfahrt»

Aufgrund eines Spitalaufenthaltes konnte der gelernte Produktionsmechaniker seinen geliebten Sportwagen in den beiden letzten Wochen vor seinem Tod nicht mehr ausfahren. Dies haben seine Kolleginnen und Kollegen am Mittwochabend für ihn nachgeholt: Rund 60 Leute mit 37 Autos, inklusive Patricks BMW, trafen sich unter der Autobahnbrücke in Flamatt und fuhren anschliessend gemeinsam auf den Gurnigel. «Jedes Mal, wenn ich nach hinten schaute, bekam ich Gänsehaut», erzählt Enya. «Dass wir innert 24 Stunden einen solchen Konvoi organisieren konnten, ist unglaublich und zeigt, wie sehr Patrick von allen geschätzt wurde.»

Oben wurde ein Kreuz aufgestellt, Kerzen für den Verstorbenen angezündet und sein Lieblingslied «See You Again» von Wiz Khalifa abgespielt. «Es war eine emotionale Achterbahnfahrt. Wir haben uns immer wieder gegenseitig in die Arme genommen und zusammen geweint», sagt die Freiburgerin. Auch wenn die Trauer gross sei, «hätte der Abschied nicht schöner sein können». Ihr verstorbener Freund werde eine grosse Lücke hinterlassen, sagt Enya: «Er hatte ein so grosses Herz und war immer für alle da. Deshalb haben ihn auch alle geliebt.»

