Freiburg: Kidnapper lassen Opfer nackt vor Menge tanzen 

Vor dem Hintergrund eines Bandenkonflikts wurde 2020 in Freiburg ein junger Mann entführt.

Das Gericht des Saanebezirks hat am Mittwoch vier Männer im Alter von 21 bis 25 Jahren wegen einer Vielzahl von Straftaten für schuldig befunden. Diese reichen von versuchter schwerer Körperverletzung über Raub, Körperverletzung, Nötigung, Freiheitsberaubung, Diebstahl bis hin zu Verbrechen gegen das Betäubungsmittelgesetz. Im Rahmen des Beweisverfahrens, das Anfang Jahr stattfand, sagten rund 30 Opfer aus.

Im Jahr 2020 hatte die Bande unter anderem einen Mann aus Lausanne entführt, der Mitglied einer rivalisierenden Gruppe war, wie «La Liberté» berichtet. Er wurde in einen Keller im Freiburger Stadtteil Schönberg gebracht, wo er sich ausziehen und nackt vor einer lachenden Menschenmenge tanzen musste, was live in den sozialen Netzwerken übertragen wurde.