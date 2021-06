Staatsanwaltschaft ermittelt - Freiburger Lehrer sollen Sex mit Abhängigen gehabt haben

Sie sollen sexuelle Handlungen an Abhängigen vollzogen haben.

In einem Fall soll das Opfer weder urteils- noch widerstandsfähig gewesen sein.

Gegen zwei Lehrer der Berufsschule für Gestaltung in Freiburg wurde ein Strafverfahren eröffnet. Wie die Freiburger Tageszeitung «La Liberté» berichtet, werden sie verdächtigt, sexuelle Handlungen mit Abhängigen vollzogen zu haben. In einem Fall soll die sexuelle Handlung an einer Person stattgefunden haben, die zu diesem Zeitpunkt weder urteils- noch widerstandsfähig gewesen sein soll. Die Anzeigen wurden bereits im Mai, respektive Februar, gegenüber den Verdächtigen ausgesprochen. Die Handlungen sollen 2017 stattgefunden haben, die genauen Hintergründe werden derzeit ermittelt. Es gilt die Unschuldsvermutung.