Freiburgerin bringt Bettwanzen aus Frankreich mit

Als eine Freiburgerin Anfang August aus den Ferien kam, wurde sie von unerwünschten Besuchern überrascht: Anscheinend hatten sich Bettwanzen aus dem Airbnb in Frankreich in ihrem Gepäck breitgemacht und den Weg in ihr heimliches Schlafzimmer gefunden. Nach Erkennen des Problems liess sie ihr Schlafzimmer für 1000 Franken reinigen, und wandte sich für eine Entschädigung an die Besitzer der Wohnung und Airbnb.